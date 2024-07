Gestern (28. Juli) hat es im süd-amerikanischen Land Venezuela Präsidentschafts-Wahlen gegeben. Dabei sind der bisherige Präsident Nicolás Maduro und Edmundo González Urrutia als Kandidaten mit den meisten Stimmen gegeneinander angetreten. Maduro erklärte sich nach der gestrigen Wahl zum Sieger der Präsidentschafts-Wahlen 2024. Nicolás Maduro ist seit 2013 Präsident von Venezuela.

Die Partei von Edmundo González Urrutia glaubt nicht, dass das Ergebnis der Präsidentschafts-Wahlen korrekt ist. Wie es in Venezuela nach den Wahlen weitergeht, ist noch unklar.

Viele Menschen leben in Armut

Das Land Venezuela ist ein sehr großes Land in Süd-Amerikas und hat rund 28 Millionen Einwohner. Die Lebens-Bedingungen für die Menschen in Venezuela haben sich in den vergangenen Jahren sehr verschlechtert. Von 10 Venezolanern sollen 8 Menschen in Armut leben. Das bedeutet, dass sie nicht genügend Geld für das tägliche Leben haben.