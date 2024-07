In den österreichischen Fußball-Ligen wird eine neue Regel eingeführt. In Zukunft dürfen nur noch die Team-Kapitäne mit den Schieds-Richtern sprechen. Das gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Donnerstag (18. Juli) bekannt.

Die Regel wurde bereits bei der EM 2024 in Deutschland getestet. Auch in Deutschland kommt die neue Regeln ab der kommenden Saison 2024/25 in allen Fußball-Ligen zum Einsatz.