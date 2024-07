Lewis Hamilton hat gestern (7. Juli) den Formel-1-Grand-Prix in Silverstone (England) gewonnen. Das Besondere: Es ist sein 1. Sieg in der Formel-1 seit Dezember 2021. Damals hatte Hamilton den Formel-1-Grand-Prix in Saudi-Arabien gewonnen.

Hamilton gewann das gestrige Rennen vor Max Verstappen (Platz 2) und Lando Norris (Platz 3). Damit hat Lewis Hamilton in seiner bisherigen Formel-1-Karriere 104 Rennen gewonnen. Kein Fahrer hat mehr Rennen gewonnen. Gemeinsam mit Michael Schuhmacher ist Lewis Hamilton Rekord-Weltmeister mit 7 Weltmeister-Titeln.

Lewis Hamilton ist 39 Jahre alt und fährt seit 2023 für das Renn-Team Mercedes. In der kommenden Saison (2025) wird Lewis Hamilton für Ferrari fahren.