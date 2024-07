Die große österreichische Bau-Firma Strabag hat den Auftrag für 3 Bau-Projekte in Slowenien bekommen. Bei einem der Projekte wird ein Gebäude der Veterinär-Medizinischen-Universität in der Hauptstadt Ljubljana neu-gebaut. Beim 2. Projekt geht es um einen Wohn-Bau in der Hauptstadt. Das 3. Projekt ist eine Lager-Halle im Hafen der Stadt Koper.

Der Gesamt-Wert der 3 Bau-Projekte beträgt 98 Millionen Euro.

Große Bau-Firma aus Österreich

Strabag ist eine große Bau-Firma aus Österreich. Die Strabag hat viele Standorte in anderen Ländern. In Österreich hat die Strabag derzeit etwas mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.