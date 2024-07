Am heutigen Tag (4. Juli) finden in Groß-Britannien die Parlaments-Wahlen statt. Im Parlament arbeiten die gewählten Politikerinnen und Politiker eines Landes, um Gesetze zu beschließen. Die britischen Parlaments-Wahlen finden in Schottland, England, Wales und Nord-Irland statt. Das britische Parlament befindet sich in London und gehört zu den bekanntesten Gebäuden der Stadt.

Wechsel erwartet

Für die Parlaments-Wahlen 2024 wird erwartet, dass die Labour-Partei Platz 1 erreicht. Der Chef der Labour-Partei heißt Keir Starmer. Er könnte der nächste Premier-Minister Groß-Britanniens werden. Es wäre das 1. Mal seit 14 Jahren, dass der Premier-Minister aus der Labour-Partei kommt. Die Tories-Partei könnte im Vergleich zur letzten Parlaments-Wahl 20 oder mehr Prozent der Stimmen verlieren. Die Tories-Partei hat Groß-Britannien von 2010 bis 2024 regiert.