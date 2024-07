Seit dem 1. Juli 1984 gibt es in Österreich Strafen, wenn sich Autofahrerinnen und Autofahrer im Auto nicht anschnallen. Die Gurt-Pflicht gilt als eine wirkungsvolle Maßnahme zum Schutz bei Auto-Unfällen. In Österreich müssen alle Personen in einem Auto angeschnallt sein. Für Personen unter 14 Jahren sind die Fahrzeug-Lenker verantwortlich. Die allermeisten Menschen in Österreich halten sich an die Gurt-Pflicht. Das bestätigt das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV).

Laut der Statistik Austria hat die Gurt-Pflicht in 30 Jahren mehr als 21.000 Menschen das Leben gerettet. Das bedeutet, dass ohne das Tragen der Gurte hätten die Unfälle noch viel schlimmer ausgehen können.