Julian Assange wird nicht in den USA angeklagt. Zu dieser Vereinbarung sind Julian Assange und das Justiz-Ministerium der USA gekommen. In den USA wird ihm vorgeworfen, sich wegen der Verbreitung von geheimen Informationen über das Militär der USA strafbar gemacht zu haben. Die von ihm verbreiteten Nachrichten sind als “WikiLeaks” bekannt.

Seit den “WikiLeaks” ist viel passiert

Seit der 1. Veröffentlichung der “WikiLeaks” ist viel passiert. Julian Assange hat im Haus-Arrest gelebt. Für 7 Jahre lang hat Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London gelebt. Von 2019 bis 2024 war er in einem Gefängnis in Groß-Britannien. Gleichzeitig war er in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer Informationen über das US-Militär angeklagt. Assange hätte in den USA eine Strafe von 175 Jahren Haft bekommen können. Die USA haben lange versucht, dass Assange von Groß-Britannien in die USA ausgeliefert wird.

Gerichts-Termin auf einer Insel im West-Pazifik

Derzeit ist Assange auf dem Weg nach Australien. Auf dem Weg von Groß-Britannien nach Australien soll er auf einer Insel im West-Pazifik zwischen-landen, wo ein Gerichts-Termin geplant ist. Das Gebiet der Nördlichen Marianen-Inseln gehört zu den USA. Nach dem Gerichts-Termin soll seine Reise nach Australien weitergehen. Assange könnte eine Haft-Strafe von 5 Jahren bekommen. Er muss aber wahrscheinlich nicht ins Gefängnis, weil er schon 5 Jahre in einem Gefängnis in Groß-Britannien verbracht hat.