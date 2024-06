Nintendo hat bekanntgegeben, dass bei der bekannten Video-Spiel-Reihe „Legend of Zelda“ zum 1. Mal Prinzessin Zelda die Haupt-Rolle spielen wird. Die Video-Spiel-Reihe startete im Jahr 1986. Seither sind viele Spiele auf unterschiedlichen Spiel-Konsolen von Nintendo erschienen. Der Haupt-Charakter in „Legend of Zelda“ heißt „Link“. Normalerweise ist es „Link“, der „Prinzessin Zelda“ rettet.

Im neuen Spiel von „Legend of Zelda“ für die Nintendo Switch wird es zum 1. Mal anders sein. Die Handlung des neuen Abenteuers auf der Nintendo Switch wird darin bestehen, dass Prinzessin Zelda Link retten muss. Der Titel des neuen Zelda-Spiels lautet „The Legend of Zelda: The Echoes of Wisdom“. Vorgestellt wurde das Spiel auf der „Nintendo Direct“. Das ist eine Online-Präsentation, bei der Nintendo regelmäßig neue Spiel vorstellt.