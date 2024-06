Die Fabrik von „Salzburger Schokolade“ wird am Ende des Jahres 2024 geschlossen. Dort werden zum Beispiel die bekannten „echten Mozart-Kugeln“ von „Mirabell“ produziert. Damit werden 65 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Arbeit verlieren.

Die Firma „Salzburg Schokolade” hat seit mehr als 2 Jahren Geld-Probleme. In diesen beiden Jahren hat die Firma mehrfach Insolvenz angemeldet. Insolvenz bedeutet vereinfach gesagt, dass eine Firma nicht mehr genügend Geld hat, um Rechnungen zu bezahlen. Insolvente Firmen haben die gesetzliche Pflicht, die Insolvenz an ein Gericht zu melden. Die Geld-Probleme von „Salzburg Schokolade“ sind entstanden, weil zum Beispiel die Preise für Kakao in den letzten Jahren stark gestiegen sind.

Wie es mit der Fabrik ab 2025 weitergehen wird, ist unklar.