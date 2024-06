In Österreich kann man am Donnerstag (6. Juni) möglicherweise noch einmal die Polar-Lichter am Himmel sehen. Polar-Lichter kommen normalerweise im Norden Europas vor. Sie erscheinen in in den Farben rot oder grün, manchmal auch blau bis violett. Polar-Lichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen aus der Sonne in die Atmosphäre eindringen.

Wetter entscheidend

Derzeit sind die Voraussetzungen für Polar-Lichter besonders gut. Zum einen, weil es weiterhin Sonnen-Stürme gibt. Zum anderen, weil sich die aktive Sonnen-Seite der Erde zuwendet. In so einem Fall erhöhen sich die Chancen, dass Polar-Lichter am Himmel zu sehen sind. Auch das Wetter wird entscheidend sein, ob die Polar-Lichter zu sehen sein werden oder nicht.