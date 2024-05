Heute Dienstag (14.Mai) beginnen die 77. Film-Festspiele in Cannes (Frankreich). Sie finden von 14. Mai bis 25. Mai statt. Die Film-Festspiele in Cannes gehören zu den wichtigsten Film-Preisen der Welt. Es werden Preise in unterschiedlichen Film- Kategorien verliehen. Dieses Jahr stehen 22 Filme zur Auswahl. Einer dieser Filme erhält den Preis als Bester Film. Die Jury wird dieses Mal von der US–Schauspielerin Greta Gerwig geleitet.

Bei der Eröffnung der Film-Festspiele wird der Film „Der zweite Akt“ des französischen Filme-Machers Quentin Dupieux gezeigt.

Ehren-Preise

Die Schauspielerin Meryl Streep wird heuer in Cannes mit dem Preis für das Lebenswerk ausgezeichnet. Der gleiche Preis wird auch an George Lucas vergeben. Er ist der Erfinder von „Star Wars“ und „Indiana Jones“.

Ein österreichischer Regisseur ist in Cannes dabei

Österreich ist durch den Film-Regisseur Mo Harawe vertreten. Sein Film heißt „The Village Next to Paradise“.