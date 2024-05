Die Firma ams-Osram hat angekündigt, die Firmen-Zentrale in Premstätten auszubauen. Das ist eine Gemeinde südlich von Graz. Die Zentrale der Firma soll bis ins Jahr 2030 um fast 600 Millionen Euro ausgebaut werden. Durch den Ausbau soll auch die Zahl der Mitarbeiterinnen um knapp 250 steigen. Derzeit arbeiten ungefähr 1.300 Menschen in der Zentrale in Premstätten.



Ams-Osram produziert Mikro-Chips und Sensoren. Die Firma hat weltweit Standorte.