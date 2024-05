Gestern (9. Mai) fand das 2. Halbfinale des Eurovision Song Contest in Malmö (Schweden) statt. Jetzt stehen alle Finalisten für das Finale am Samstag (11. Mai) fest. Auch Österreich mit der Sängerin „Kaleen“ und ihrem Song „We will Rave“ schaffte es ins Finale.

Diese 10 Länder sind weitergekommen

• Österreich

• Litauen

• Niederlande

• Norwegen

• Israel

• Griechenland

• Estland

• Schweiz

• Georgien

• Armenien