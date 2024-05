Bereits zum 68. Mal findet der ESC statt. Für Österreich ist dieses Jahr die Sängerin „Kaleen“ vertreten. Sie wird den Song „We will Rave“ singen. Ihr Song wurde von den Produzenten Jimmy Thörnfeldt und Thomas Stengaard geschrieben.

„Kaleen” wird am Donnerstag (9. Mai) im zweiten Halb-Finale auftreten. Am Samstag (11. Mai) findet das Finale des ESC statt. Dort sind 26 Länder vertreten.

Eurovision Song Contest

Der Eurovision Song Contest (ESC) findet seit 1956 jedes Jahr statt. Sänger oder Bands aus europäischen Ländern treten gegeneinander an. Der ESC wird jedes Jahr in einer anderen Stadt in Europa veranstaltet und live im Fernsehen übertragen. Im Gewinner-Land wird üblicherweise der nächste Song Contest ausgetragen.