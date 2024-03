Am Sonntag-Abend (10. März) wurden in Los Angeles die Oscars vergeben. Sie fanden bereits zum 96. Mal statt. Der Sieger des Abends war Oppenheimer. Der Film von dem britische Regisseur Christopher Nolan wurde in 13 Kategorien nominiert und konnte 7 Oscars abräumen.

Oppenheimer wurde als bester Film, für die beste Regie und für den besten Haupt und Neben-Darsteller geehrt. Auch die US-Schauspielerin Emma Stone hat zum 2. Mal einen Oscar gewonnen.

Die Gewinner der Oscar-Verleihung in Kategorien

Bester Film: Oppenheimer

Beste Regie: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Beste Haupt-Darstellerin: Emma Stone (Poor Things)

Bester Haupt-Darsteller: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Beste Neben-Darstellerin: Da‘Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Bester Neben-Darsteller: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Bester Internationaler Film: The Zone of Interest

Bester Animations-Film: Der Junge und der Reiher

Bester Song: What Was I Made For aus Barbie

In vielen weiteren Kategorien wurden Preise vergeben.