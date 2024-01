In der Nacht auf Montag (8. Jänner) wurden zum 81. Mal die Golden Globes verliehen. Die Golden Globes zählen zu den wichtigsten Film-Preisen. Der Film „Oppenheimer“ wurde als bestes Film-Drama ausgezeichnet. In der neuen Blockbuster Kategorie hat sich der Film „Barbie“ durchgesetzt.

Neue Kategorie

Dieses Jahr gab es eine neue Kategorie bei der Golden Globe Verleihung. Dabei setzte sich „Barbie“ gegen 7 andere Filme durch. Voraussetzung für die Kategorie waren Einnahmen von mindestens 150 Millionen Dollar an den Kinokassen. Auch Streaming-Filme mit hohen Zuschauer-Zahlen konnten berücksichtigt werden.

Viele weitere Preise

Es wurden auch in vielen weiteren Kategorien Preise verliehen. Beispielsweise hat das Fantasy-Märchen „Poor Things“ in der Kategorie Komödie/Musical gewonnen. Weitere Golden Globes gingen zum Beispiel an: Cilian Murphy, Christopher Nolan, Emma Stone und Robert Downey Jr.

