Am Montag (18. Dezember) ist auf Island ein Vulkan ausgebrochen. Aufgrund von mehreren kleinen Erdbeben in den letzten Wochen kam es zum Ausbruch. Während des Ausbruchs bildete sich ein 3,5 Kilometer langer Riss in der Erd-Oberfläche. Zum Schutz wurden die Bewohner des Orts Grindavík vor Wochen schon in Sicherheit gebracht.

Immer wieder von Erdbeben betroffen

Island ist immer wieder von Erdbeben und Vulkan-Ausbrüchen betroffen. Bereits 2021, 2022 sowie in diesem Sommer kam es zu Vulkan-Ausbrüchen. Insgesamt gibt es auf Island 130 Vulkane. 30 sollen dabei aktiv sein.