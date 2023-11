Seit Tagen kommt es in Island zu kleinen Erdbeben. Alleine in der Nacht auf Sonntag bebte die Erde über 800 Mal. Forscher befürchten einen Vulkan-Ausbruch. Die Frage ist nur wann und wo. Zum Schutz wurden die Bewohner des Orts Grindavík in Sicherheit gebracht. Die Erdbeben beschädigten Häuser und andere Gebäude. Zudem kam es zu tiefen Rissen in den Straßen.

Immer wieder von Erdbeben betroffen

Island ist immer wieder von Erdbeben und Vulkan-Ausbrüchen betroffen. Bereits 2021, 2022 sowie in diesem Sommer kam es zu Vulkan-Ausbrüchen. Insgesamt gibt es auf Island 130 Vulkane. 30 sollen dabei aktiv sein.