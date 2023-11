Am Donnerstag (2. November) wird es auf dem Heldenplatz in Wien ein Lichter-Meer geben. Es steht unter dem Slogan „Bring them home“ (zu Deutsch: Holt sie heim). Gemeint sind damit Menschen, die beim Angriff in Israel als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden. Sie werden von der Terror-Organisation Hamas festgehalten.

Zeichen gegen Antisemitismus

Mit dem Lichter-Meer wollen sich die Menschen in Österreich mit Jüdinnen und Juden solidarisch zeigen. Erst unlängst wurde ein jüdischer Friedhof in Wien geschändet. Er wurde beschmiert und verunstaltet. Das Lichter-Meer ist damit auch ein Zeichen gegen Antisemitismus.

Geplant ist auch, dass die israelische Hymne gespielt wird und Angehörige der Geiseln zum Lichter-Meer kommen.

Von Antisemitismus spricht man, wenn Jüdinnen und Juden aufgrund ihrer Religion und Herkunft diskriminiert werden. Während der Zeit des National-Sozialismus wurden die jüdische Bevölkerung und andere Bevölkerungs-Gruppen verfolgt und oft auch getötet.