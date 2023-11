Mit 1. November gilt in Österreich wieder die sogenannte situative Winterreifen-Pflicht. Das bedeutet, dass Autofahrer in bestimmten Situationen mit Winter-Ausrüstung unterwegs sein müssen. Bei Schnee, Matsch oder Eis müssen Fahrer von PKW und LKW bis 3,5 Tonnen mit Winterreifen fahren bzw. an den Antriebs-Rädern Schnee-Ketten montiert haben. Ketten sind allerdings nur erlaubt, wenn die Straße komplett mit Schnee bedeckt ist.

Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einer Strafe rechnen. Diese reicht von 60 Euro. Sie kann aber auch bis zu 5.000 Euro hoch ausfallen, wenn andere Verkehrs-Teilnehmer gefährdet werden.

Die Winterreifen-Pflicht gilt bis 15. April. Für Busse gilt sie bis 15. März.