Unfall mit Schlepper-Fahrzeug in Bayern mit 7 Toten

Am Freitag hat es in Bayern in Deutschland einen schweren Autounfall gegeben. Mindestens 7 Menschen starben, darunter ein Kind. 16 Personen wurden verletzt. In dem Wagen waren laut Polizei insgesamt 23 Personen. Der Wagen ist nur für 9 Leute ausgelegt. Es handelt sich dabei um einen Kleintransporter, der offenbar als Schlepper-Fahrzeug verwendet wurde.