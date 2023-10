Israels Militär fordert Zivilisten zum Verlassen von Gaza-Stadt auf

Israels Militär hat alle Zivilisten aufgefordert, Gaza-Stadt im Gaza-Streifen zu verlassen. Die israelische Armee will offenbar in den nächsten Tagen in Gaza-Stadt einmarschieren. Die UNO schätzt, dass davon 1,1 Millionen Menschen betroffen sind. Das ist die Hälfte der Bevölkerung des Gaza-Streifens.