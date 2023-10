Neuer Hitzerekord für einen Oktobertag

Dienstag war der wärmste Oktober-Tag in Österreich seit Beginn der Messegeschichte. Das geht aus Daten einer Wetterstation der Geosphere Austria in Langenlebarn in Niederösterreich hervor. Die Temperatur betrug dort um 16.40 Uhr 30,3 Grad. Das ist ein neuer Rekord. Auch andere Wetterstationen in Österreich meldeten hohe Oktober-Temperaturen.