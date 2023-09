Spitäler werfen pro Jahr Lebensmittel für 100 Millionen Euro weg

In den österreichischen Spitälern werden viele Lebensmittel weggeworfen. Fast ein Drittel des servierten Essens landet in der Mülltonne. Insgesamt sind das rund 20.000 Tonnen weggeworfene Lebensmittel im Wert von über 100 Millionen Euro pro Jahr. Mit dieser Menge von Lebensmitteln könnte man eine Stadt wie Tulln in Niederösterreich bis zu 2 Jahre lang ernähren.