Die nächsten Spiele in der Gruppenphase der Europa League finden am 5. Oktober statt. Der LASK spielt dann gegen Toulouse aus Frankreich. Sturm Graz spielt gegen den polnischen Meister Rakow Czestochowa.

Erklärung: Europa League

Die Europa League (EL) ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Europa League spielen Fußball-Mannschaften aus Europa gegeneinander. In der Gruppen-Phase spielen 4 Mannschaften in einer Tabelle gegeneinander. Es gibt immer ein Hin-Spiel und ein Rück-Spiel, damit jede Mannschaft einmal im eigenen Stadion spielen darf. Die beiden besten Mannschaften aus jeder Gruppe steigen dann in die K.O.-Phase auf. Das letzte Spiel ist dann das Finale.