Retter müssen erkrankten US-Forscher aus Höhle holen

In der Türkei findet gerade eine spektakuläre Rettungsaktion statt. Ein US-Forscher erkrankte nämlich plötzlich in der Morca-Höhle in der Südtürkei. Die Morca-Höhle ist die dritt-tiefste Höhle der Türkei. Der Mann erlitt bereits am 2. September in 1.250 Meter Tiefe eine Magenblutung. Seitdem ist er in der Höhle. Retter konnten bereits zu ihm vordringen und den Mann auf 500 Meter Tiefe hochbringen.