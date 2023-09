Ausländische Hilfe für Marokkos Erdbebengebiete läuft an

Nach dem großen Erdbeben in Marokko sind Rettungsteams aus Spanien und Großbritannien eingetroffen. Sie haben ihren Einsatz bereits begonnen. Bei dem großen Erdbeben am Freitag und dem Nachbeben am Sonntag starben mehr als 2.000 Menschen. Zudem ist sehr viel zerstört worden.