5 Arbeiter bei Zug-Unglück in Norditalien getötet

In Italien ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Unglück gekommen. Ein Zug hat auf der Strecke zwischen Mailand und Turin 5 Arbeiter bei Arbeiten an den Schienen erfasst und getötet. 2 weitere Menschen wurden verletzt. Bei den Opfern handelt es sich um Mitarbeiter eines Unternehmens, das Wartungsarbeiten an der Strecke durchführte.