Die österreichische Staatsbürgerschaft wurde 2023 an insgesamt 6.658 Personen verliehen, davon an 833 Personen mit Wohnsitz im Ausland.

Erklärung: NS-Zeit

NS ist eine Abkürzung für National-Sozialismus. Vor mehr als 70 Jahren waren in Deutschland Adolf Hitler und die National-Sozialisten an der Macht. Österreich gehörte damals zu Deutschland. Die Anhänger des National-Sozialismus nennt man Nazis. Die Nazis ermordeten extrem viele Menschen, gegen die sie etwas hatten. Vor allem mehrere Millionen Juden wurden getötet. Aber auch Roma, homosexuelle Menschen und politisch Andersdenkende wurden getötet.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.