Junger Mann tot aus See in Tirol geborgen

In der Nacht auf Montag ist ein junger Mann beim Schwimmen im Wolfsee in Tirol untergegangen. Der 24-jährige Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Der Mann hatte offenbar versucht, mit einer Frau den See zu durchschwimmen, als er in Panik geriet, wie ein Polizeisprecher sagte. Er soll dann versucht haben, sich bei der Frau festzuhalten. Diese wollte ihn auch an der Oberfläche halten, was ihr aber nicht gelang.