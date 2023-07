Toter bei Brand in Justizanstalt Göllersdorf

Am Freitag in der Früh ist es in der Justizanstalt Göllersdorf in Niederösterreich zu einem Brand gekommen. Dabei ist ein Insasse des Gefängnisses gestorben. Der 44-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Polizei bestätigte. 6 Justizwachebeamte wurden außerdem ins Spital gebracht.