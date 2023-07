In China sind solche Angriffe auf Kindergarten-Kinder oder Schüler keine Seltenheit. Die Täter wollten sich bei früheren Verbrechen irgendwie an der Gesellschaft für eine empfundene Ungerechtigkeit rächen. Dafür suchten sie sich oft die schwächsten Mitglieder in der Gesellschaft aus. Daher stehen Wachen vor Kindergärten oder Schulen.