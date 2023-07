Golfer Sepp Straka gewann sein 2. PGA-Turnier

Am Sonntag hat der österreichische Golfer Sepp Straka ein Turnier auf der PGA Tour in Illinois in den USA gewonnen. Damit feierte Straka seinen 2. Sieg auf der PGA Tour. Mit 63 und 62 Schlägen spielte Straka seine persönlich besten Golf-Runden. Ein Schlag ins Wasser am letzten Loch verhinderte sogar ein noch besseres Ergebnis für den gebürtigen Wiener.