Damit ein Land der NATO beitreten kann, müssen alle anderen Mitglieder zustimmen. Erdogan blockierte bisher mit der Begründung, dass Schweden zu wenig gegen "Terror-Organisationen" tue. Schweden will sich wie Finnland aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine der NATO anschließen. Die Türkei hingegen versucht seit 2005 in die EU zu kommen.

Erklärung: NATO

Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis. Derzeit sind 31 Länder Mitglied in der NATO, darunter die USA und die meisten europäischen Länder. Zum Beispiel Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Wenn ein NATO-Land angegriffen wird, helfen die anderen NATO-Länder. Sie schicken zum Beispiel Soldaten. Österreich ist nicht in der NATO.

Erklärung: EU

Einige Staaten in Europa bilden freiwillig eine Gemeinschaft. Diese heißt Europäische Union oder auch EU. Die EU hat 27 Mitglieds-Länder. Österreich ist am 1. Jänner 1995 zur EU beigetreten. Jeder Staat in der EU muss sich auch an die EU-Regeln halten. Österreich muss die eigenen Gesetze an die EU-Regeln anpassen.