Italien will seine traditionellen Speisen verteidigen

Die italienische Regierung hat beschlossen, traditionell italienische Speisen zu verteidigen. Die Italiener bestehen darauf, die beste Küche der Welt zu haben. Speziell will die Regierung in Italien nun, dass die italienische Gastronomie und die traditionelle Art der Zubereitung in das sogenannte immaterielle Kulturerbe aufgenommen wird. Der Antrag dazu wird an die UNESCO weitergeleitet.