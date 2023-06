Bauernhof-Brand in Kitzbühel nach 7 Stunden gelöscht

Ein Bauernhof in Kitzbühel in Tirol ist am Sonntag in Brand geraten. Ein gesamter Dachstuhl stand in Flammen, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Nach rund 7 Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Der Brand hatte offenbar in einer Scheune begonnen, die Ursache war aber vorerst unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.