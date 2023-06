Wiener SPÖ zieht von der Löwelstraße nach Favoriten

Die Wiener SPÖ zieht aus der Parteizentrale in der Löwelstraße im 1. Bezirk aus. Das hat die Partei am Montag entschieden. Die Wiener SPÖ will bis 2026 in das ehemalige Arbeiterheim Favoriten im 10. Wiener Gemeindebezirk ziehen. Favoriten gilt auch als Arbeiterbezirk. Die SPÖ zählt Arbeiter zu ihren treuesten Wählern.