Max Verstappen holte in Montreal 100. Red-Bull-Sieg

Am Sonntag hat der Niederländer Max Verstappen sein 41. Rennen in der Formel-1 gewonnen. Damit holte der Weltmeister in Montreal in Kanada auch den insgesamt 100. Sieg für das österreichische Red Bull Racing Team. Bisher haben nur 4 andere Teams die Marke von 100 Rennsiegen erreicht. Diese waren die Teams Ferrari, McLaren, Mercedes und Williams.