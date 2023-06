3 Tote in Haus in der Obersteiermark entdeckt

Am Dienstagabend hat die Polizei in einem abgelegenen Haus im Bezirk Murau in der Obersteiermark 3 Tote gefunden. Dabei handelt es sich um ein Ehepaar und eine weitere Frau. In welcher Beziehung sie zu dem Ehepaar stand, ist noch unklar.