Opern-Sänger Jonas Kaufmann wird Leiter der Festspiele Erl

In Erl in Tirol gibt es jedes Jahr Festspiele mit klassischer Musik. Ab 2025 bekommen die Festspiele in Erl einen neuen Leiter. Es wird der berühmte Opern-Sänger Jonas Kaufmann sein. Das haben die Festspiele am Freitag bekannt gegeben. Kaufmanns Vertrag läuft bis 2030. Seine Pläne für seine erste Spielzeit in Erl im Jahr 2025 hat er noch nicht verraten.