Murenabgänge und Überschwemmungen in der Steiermark

In den vergangenen Tagen hat es in Österreich sehr viel geregnet. Durch den Dauerregen kam es in mehreren Bundesländern zu Überschwemmungen und Muren. Besonders betroffen war die Steiermark. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz. Viele Keller wurden überflutet und mussten ausgepumpt werden. In Gamlitz gab es einen Hangrutsch. Dabei wurde ein Pflegeheim beschädigt. In Straß entgleiste ein Zug, weil ein Murenabgang die Gleise verlegte.