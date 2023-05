Der Ablauf der Krönung

Die Krönung von Charles III. findet in der Kirche Westminster Abbey in London statt. Geleitet wird die Zeremonie vom Erzbischof von Canterbury. Er präsentiert zuerst den neuen König offiziell den Anwesenden in der Kirche. Danach spricht Charles den Krönungs-Eid aus dem Jahr 1688. Der König schwört darin, das britische Volk gut zu regieren, für Gerechtigkeit zu sorgen und die Religion zu bewahren.