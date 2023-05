Der britische König darf sich nicht in die Politik einmischen. Er muss also neutral sein. Die Mutter von Charles hat trotzdem jede Woche mit dem Regierungs-Chef gesprochen. Ob das Charles auch machen wird, ist nicht bekannt. Charles vertritt aber als König sein Land. Zum Beispiel bei Treffen mit ausländischen Politikern. Er wird auch im eigenen Land viel reisen und mit den Menschen sprechen. Einem König ist also nie langweilig.