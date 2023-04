Schwere russische Luftangriffe in der Ukraine

In der Nacht auf Freitag hat Russland schwere Luftangriffe auf die Ukraine gestartet. In der ganzen Ukraine herrschte Fliegeralarm. An mehreren Orten wurden auch Häuser getroffen. Nach ukrainischen Angaben starben mindestens 12 Menschen, 18 weitere Menschen wurden verletzt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die russischen Angriffe als "Nacht des Terrors".