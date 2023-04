Avril Lavigne war nach langer Zeit wieder in Wien

Die berühmte kanadische Sängerin Avril Lavigne hat am Donnerstag in der Wiener Stadthalle nach langer Zeit wieder ein Konzert in Wien gegeben. Vor 18 Jahren war sie zuletzt in Wien. Diesmal waren 13.000 Fans dabei. Vor 4 Jahren wollte sie ihr Album "Head Above Water" in Wien vorstellen. Wegen Corona wurde der Auftritt in Wien aber verschoben.