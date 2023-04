Wieder Klimaproteste der "Letzten Generation" in Wien und Graz

Am Montag haben Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" in Wien und Graz wieder Straßenproteste durchgeführt. Die Polizei bestätigte, dass sich in Wien mehrere Personen im Bereich der Reichsbrücke festgeklebt hatten. Andere stoppten den Verkehr durch Stehen und langsames Gehen auf der Fahrbahn.