Finnland ist Mitglied bei der NATO

Am Dienstag ist Finnland als 31. Mitglied dem Verteidigungs-Bündnis NATO beigetreten. Grund für den Beitritt war der russische Angriff auf die Ukraine. Bei einer feierlichen Zeremonie überreichte der finnische Außenminister Pekka Haavisto die Beitrittsurkunde. Damit schloss er die Aufnahme in das Bündnis offiziell ab. Nach der Übergabe wurde auch erstmals die finnische Flagge vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel gehisst.