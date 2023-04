93-Jährige Schottin flog noch einmal selbst

Betty Buckland ist eine Seniorin aus Schottland. Sie ist 93 Jahre alt. Für Buckland ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Sie durfte in einem Kleinflugzeug über Schottland fliegen. Ganz alleine geflogen ist sie aber nicht, sie wurde von einem Piloten unterstützt. Wieder in einem Flugzeug zu fliegen war ein großer Wunsch von der Seniorin.