Selenskyj sprach im Parlament und FPÖ protestierte

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag eine Rede vor dem österreichischen Nationalrat gehalten. Die Rede wurde aus der Ukraine per Video in den Nationalrat übertragen. Selenskyj dankte Österreich für die Hilfe und schilderte die schlimme Lage der Ukraine durch den Krieg.