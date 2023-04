2 Männer bei Arbeitsunfall in Wien-Liesing getötet

Donnerstagfrüh sind 2 Männer bei einem Arbeitsunfall in Wien-Liesing gestorben. Die beiden Männer von 65 und 35 Jahren waren auf einer Baustelle in einem Korb in rund 5 Metern Höhe mit Arbeiten beschäftigt. Der Korb war auf einer Gabel eines Staplers befestigt. Beide dürften sich gleichzeitig auf die eine Seite des Korbes bewegt haben, wodurch dieser umkippte und die beiden Männer herausfielen.